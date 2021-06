Gastronomie : Studie: Ein „Absacker“ aufs Haus erhöht das Trinkgeld

Im Schnitt geben Gäste fünf bis zehn Prozent Trinkgeld. Mit einem Gratisgetränk zur Rechnung kann sich diese Quote erhöhen.

Hamburg | Nach dem üppigen Essen noch einen hochprozentigen Absacker „aufs Haus“? Wenn Restaurants das ihren Gästen mit der Rechnung anbieten, steigt die Chance auf ein höheres Trinkgeld für die Bedienung, wie Forscher der Hochschule Fresenius in Hamburg im „Journal of Hospitality & Tourism Research“ schreiben. In der Regel gäben Gäste fünf bis zehn Prozent ...

