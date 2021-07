WDR-Eigengewächs : Talkshow-Moderatorin Bettina Böttinger wird 65

Fragen stellen und bei den Antworten gut zuhören: Was einfach klingt, ist die hohe Kunst des Fernseh-Gesprächs. Bettina Böttinger hat sie über viele Jahre verfeinert.

Köln | Bettina Böttinger ist Talkshow-Moderatorin, aber es ist gar nicht so einfach, sie zu einem Gespräch zu treffen. Der Terminkalender ist rappelvoll, Sendung hier, Verpflichtung dort, irgendwann will man ja auch noch kurz Urlaub machen. „Ich kriege vom Leben nicht genug“, sagt sie, als man dann doch noch - kurz vor ihrem 65. Geburtstag am Sonntag - zu...

