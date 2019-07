Nach der Wochenend-Hitze : Temperatursturz im Norden, Gewitter im Süden

Nach Rekordtemperaturen am Sonntag sorgt eine Kaltfront zum Wochenstart für zweigeteiltes Wetter. Im Norden reichen die Temperaturen nicht einmal mehr für einen echten Sommertag.

von dpa

01. Juli 2019, 13:08 Uhr

Schluss mit Schwitzen, wenn auch nicht überall: Eine von Norden einströmende Kaltfront bringt Deutschland eine geteilte Wetterlage.

Vor allem im Norden und Nordwesten führt das nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zu merklich kühleren Temperaturen, die bei Höchstwerten von 19 bis 23 Grad dort noch nicht einmal für einen meteorologischen Sommertag reichen. Weiter südlich ist es nicht nur wärmer, sondern zunächst auch schwül.

Nachdem für Montag im Südosten Deutschlands entlang des Alpen- und Voralpenbereichs bis zum Bayerischen Wald heftige Gewitter und lokaler Starkregen erwartet wurden, soll es am Dienstag zu einer Wetterberuhigung kommen. Im Norden sind bei Wolken und Temperaturen von 16 bis 20 Grad gelegentliche Schauer zu erwarten. An den Küsten kann es nach DWD-Angaben zudem zu stürmischen Böen kommen.

Im Süden ist es hingegen überwiegend heiter und sonnig, mit Temperaturen zwischen 21 und 28 Grad aber längst nicht mehr so heiß wie an den vergangenen Tagen. Nachts können die Tiefstwerte im Sauerland und im Erzgebirge sogar auf fünf Grad sinken. Dieses Wetter hält auch die kommenden Tage an.

Schauern und Gewittern zum Trotz sei es aber in den meisten Regionen Deutschlands immer noch zu trocken, hieß es beim DWD. Die Waldbrandgefahr sei daher unverändert hoch.

Pünktlich zum Monatsende wurde am Sonntag noch ein Temperaturrekord für den Juni aufgestellt. Am Sonntag wurden um 16.30 Uhr in Bernburg/Saale (Sachsen-Anhalt) 39,6 Grad Celsius gemessen worden. Das bestätigte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Potsdam am Sonntagabend. Damit wurde die bisherige Höchstmarke von 38,6 Grad vom vergangenen Mittwoch in Coschen (Brandenburg) und Bad Muskau (Sachsen) am letzten Juni-Tag bereits wieder geknackt. Der Allzeit-Temperaturrekord von 40,3 Grad für Deutschland blieb jedoch zunächst unerreicht.

Bundesweit starben mehrere Menschen bei Badeunfällen. Im Sauerland in Nordrhein-Westfalen ertrank ein Mann in einem See, sein genaues Alter ist noch nicht bekannt. Ein weiterer Mann starb in der Ruhr, Reanimationsversuche am Ufer blieben erfolglos, wie ein Polizeisprecher mitteilte. In der Nähe von Karlsruhe wurde ein toter Mann aus einem See geborgen.

In Düsseldorf musste ein Freibad am Sonntagabend erneut vorzeitig schließen aufgrund von Streits und kleineren Schlägereien. Bereits am Samstag schloss das Bad deshalb früher. Beim Hamburger Halbmarathon kollabierten am Sonntag bei mehr als 30 Grad mehrere Läufer und mussten medizinisch versorgt werden.