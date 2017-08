Barcelona-Attentäter ersticht Spanier : Terroranschläge in Spanien: Anzahl der Toten auf 15 gestiegen

vergrößern 1 von 1 Foto: Emilio Morenatti 1 von 1

Barcelona | Die Zahl der Todesopfer der Terroranschläge in der spanischen Region Katalonien ist offiziell auf 15 gestiegen. Es gelte inzwischen als erwiesen, dass der flüchtige Attentäter Younes Abouyaaquoub nach seiner Terrorfahrt am Donnerstag in Barcelona auch einen 34-jährigen Spanier erstochen habe, sagte der katalanische Innenminister Joaquim Forn am Montag.

Abouyaaquoub benutzte das Fahrzeug des Mannes den Angaben zufolge als Fluchtwagen, nachdem er auf Barcelonas Touristenmeile Las Ramblas mit einem Lieferwagen gezielt Passanten überfahren und dabei mindestens 13 Menschen getötet hatte. Der Attentäter fuhr mit dem Wagen des 34-Jährigen durch eine Polizeisperre. Das Auto mit der Leiche auf dem Beifahrersitz fand die Polizei am Donnerstagabend im Vorort Sant Just Desvern.

Wenige Stunden nach der Terrorfahrt von Barcelona war in dem Küstenort Cambrils auch eine Frau ums Leben gekommen. Die mutmaßlichen Terroristen überfuhren sie auf der Flucht. Die fünf Männer wurden im dem rund 100 Kilometer südlich von Barcelona liegenden Küstenort auf der Flucht von der Polizei erschossen. Die Behörden gehen davon aus, dass die Attacke in Barcelona und der vereitelte Anschlag in Cambrils von derselben islamistischen Zelle geplant wurden.

Bei der Terrorfahrt auf Las Ramblas waren mehr als 100 Menschen, darunter 13 Deutsche, verletzt worden. Rund 50 Verletzte wurden am Montag nach Angaben der Rettungskräfte noch in Krankenhäusern behandelt. Einige von ihnen schwebten noch in Lebensgefahr.

von dpa

erstellt am 21.Aug.2017 | 14:50 Uhr