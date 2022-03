Musik-Star : The Weeknd kündigt Welt-Tournee an - und sammelt Spenden

Der Kanadier will zurück auf die Bühne. Seine Tour will er in Nordamerika beginnen. Wohin ihn seine Konzertreise sonst noch führt, steht noch nicht fest.

Der kanadische Musiker The Weeknd (32) hat eine neue Welt-Tournee angekündigt - und will damit Spenden für das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen (WFP) sammeln. Von Juli bis September werde er zunächst in Kanada und den USA auftreten, teilte der Musiker am Donnerstag mit. Genaue Daten und Auftrittsorte außerhalb Nordamerikas würden später mi...

