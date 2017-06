Sturm mit 119 km/h : Tief «Ingraban» fegt Gewitterstürme über Deutschland

vergrößern 1 von 2 Foto: Martin Schutt 1 von 2

Über weite Teile Deutschlands ziehen derzeit Gewitter, Regenschauer und heftige Böen. Nach Angaben des Wetterdienstes von Jörg Kachelmann wurden im schleswig-holsteinischen Glücksburg während eines Gewitters Windgeschwindigkeiten von 119 km/h erreicht.

In Deuselbach in der Nähe von Trier (Rheinland-Pfalz) peitschten die Böen den Messungen zufolge mit 96 km/h.

In der Nähe von Bad Hersfeld (Hessen) ließ eine Sturmböe einen Baum auf ein fahrendes Auto herabfallen. Der Fahrer wurde nach Polizeiangaben eingeklemmt. Er wurde von der Feuerwehr befreit und in ein Krankenhaus gebracht. Auch die Polizei in Rheinland-Pfalz berichtete von diversen Sturmeinsätzen.

Pressemitteilung

Messwerte in Schleswig-Holstein

Messwerte in Rheinland-Pfalz

von dpa

erstellt am 06.Jun.2017 | 19:19 Uhr