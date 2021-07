Sozialprojekt : Tierarztmobil behandelt kostenlos - „Der Bedarf ist riesig“

Wenn Hund oder Katze krank werden, kann das für die Besitzer teuer werden. In Bonn kümmert sich eine fahrende Tierarzt-Praxis um die Haustiere von Menschen, die kein Geld für eine Behandlung haben.

Bonn | Elke Wolf öffnet die Schiebetür des Tierarztmobils und steckt den Kopf heraus: „Der Nächste, bitte!“ Vor dem umgebauten Krankenwagen in Bonn wartet schon Gunnar Beckers mit seinem Hund Knut. „Er hat Zecken und wohl eine Entzündung“, sagt er. „Und könnten Sie bitte auch mal gucken, was mit seiner Herzinsuffizienz ist?“ In der mobilen Praxis des Vere...

