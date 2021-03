Polizei und Feuerwehr : Tierretter in Uniform: „Ein Tier gibt einem etwas zurück“

Ein adipöser Igel im Abwasserrohr, eine Kuh auf einem Baugerüst, eine abgesperrte Autobahn für eine Entenfamilie - immer wieder rücken Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr für Tierrettungsaktionen an. Die Tierretter in Uniform freuen sich vor allem über eines.

Frankfurt am Main | Wenn man eine Fledermaus einfangen will, ist vor allem eines wichtig: Sie sollte nicht fliegen, denn eine fliegende Fledermaus einzufangen ist fast unmöglich. Was also sollte Polizeioberkommissar Alexander Schmitz tun? Sein Problem: In ein Patientenzimmer eines Krankenhauses in Hannover hatte sich eine Fledermaus vor der Kälte des jüngsten Winterei...

