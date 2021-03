Dank via Twitter : Tiger Woods nach Autounfall wieder zu Hause

Der Golf-Profi erholt sich von seinen Knochenbrüchen. Doch wird es ein Comeback auf dem Green geben?

Los Angeles | Der Golf-Superstar Tiger Woods hat das Krankenhaus nach seinem schweren Autounfall verlassen und ist wieder zu Hause in Florida. Das gab der 45-Jährige am Dienstag in einer Mitteilung auf seinem Twitter-Kanal bekannt. „Ich werde mich zu Hause erholen und daran arbeiten, jeden Tag stärker zu werden“, schrieb Woods. Er bedankte sich zudem für die vie...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.