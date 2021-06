Großeinsatz : „Todesfalle Rhein“ - vermutlich drei Menschen ertrunken

Eine 17-Jährige und zwei Mädchen wollen im Rhein baden und werden vom Fluss mitgerissen. Die junge Frau ertrinkt, die Kinder sind verschwunden. Wurde auch für sie der Fluss zur „Todesfalle“?

Duisburg | 30 Grad Hitze, Sonnenschein am Flussufer bei Duisburg - der Rhein fließt langsam vorbei und verspricht Abkühlung. Wer jetzt ohne großes Nachdenken ins Wasser geht, kann schon im nächsten Moment in akute Lebensgefahr geraten. „Der Rhein ist eine Todesfalle“, warnt die Duisburger Polizei. Eine 17-Jährige aus der Industriestadt wurde am Mittwochnachmi...

