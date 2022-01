Rheinland-Pfalz : Tödliche Schüsse auf Polizisten: Tatverdächtiger war bekannt

Eine Zivilstreife kontrolliert am frühen Montagmorgen ein Auto in der Pfalz. Es fallen Schüsse, eine junge Polizistin und ihr Kollege sterben. Die Polizei fahndet nach einem Tatverdächtigen.

Nach den tödlichen Schüssen auf zwei junge Polizisten in Rheinland-Pfalz fahndet die Polizei nach einem Tatverdächtigen, der bereits polizeibekannt ist. Wie die Deutsche Presse-Agentur am Montag aus Sicherheitskreisen erfuhr, war er in der Vergangenheit wegen Unfallflucht aufgefallen. Der Mann soll einen Waffenschein haben. Die 24 Jahre alte Polizeianw...

