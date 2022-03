Justiz : Tödlicher Bootsunfall auf Gardasee: Haftstrafen für Deutsche

Der tragische Fall sorgte für großes Aufsehen: In Juni 2021 verursachten zwei Deutsche auf dem Gardasee einen Bootsunfall, bei dem ein italienisches Pärchen starb. Jetzt wurden die Männer verurteilt.

Im Prozess nach dem tödlichen Bootsunfall auf dem Gardasee in Italien hat das Gericht in Brescia die beiden angeklagten Deutschen zu Haftstrafen verurteilt. Der Bootslenker erhalte vier Jahre und sechs Monaten und der Bootsbesitzer zwei Jahre und elf Monate, erklärte Richter Mauroernesto Macca am Montag in der norditalienischen Stadt. Die beiden 52 Ja...

