Sportwagen mit 560 PS : Tödlicher Unfall bei Tempo 200: Urteil gegen Raser

Der 22 Jahre alte Mann auf der Überholspur hatte keine Chance, als von hinten ein Raser mit einem 560-PS-Boliden viel zu schnell ankam. Muss der andere Fahrer lange Jahre ins Gefängnis oder wird er freigesprochen?

Ingolstadt | Nach einem tödlichen Raserunfall will das Landgericht Ingolstadt heute das Urteil gegen einen 24 Jahre alten Autofahrer verkünden. Der Mann hatte im Oktober 2019 auf der Autobahn 9 in Bayern den Wagen eines voranfahrenden Mannes auf der Überholspur derart gerammt, dass der 22-Jährige am Steuer sofort tot war. Nach den Ermittlungen war der Angeklagt...

