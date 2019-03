Zweite Verurteilung : Tödliches Autorennen in Berlin: Mordurteil gegen zwei Raser

War es Mord oder Fahrlässigkeit? Ein 69-Jähriger wird in Berlin in seinem Wagen gerammt und stirbt. Zwei Männer waren zuvor in ihren Autos über den Ku'damm gerast. Der neue Prozess gegen sie ist fast zu Ende. Wie wird das Landgericht entscheiden?

von dpa

26. März 2019, 12:10 Uhr

Im Fall eines tödlichen Autorennens in der Berliner Innenstadt im Februar 2016 hat das Landgericht zwei Raser zum zweiten Mal wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Die erste Verurteilung hatte der Bundesgerichtshof aufgehoben.