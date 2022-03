Unwetter : Tornado wütet bei New Orleans

Häuser wurden zerstört, Bäume umgeknickt und Stromleitungen heruntergerissen - der Wetterdienst beschreibt den Tornado als „groß und extrem gefährlich“.

Ein Tornado hat in der Gegend um New Orleans im südlichen US-Bundesstaat Louisiana erhebliche Schäden angerichtet. Mindestens ein Mensch sei ums Leben gekommen, teilte der Sheriff der besonders hart getroffenen Gemeinde St. Bernard, James Pohlmann, laut Medienberichten am Dienstagabend (Ortszeit) mit. Es seien auch mehrere Anwohner verletzt worden. „Es...

