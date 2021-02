Mühlbachquellhöhle : Toter nach Tauchunfall in Höhle

Es erinnert an die spektakuläre Rettung eines Höhlenforschers aus der Riesending-Höhle bei Berchtesgaden. Nach elf Tagen wurde damals ein Verletzter herausgeholt. Bei einem neuen Unfall in der Oberpfalz gibt es nun kein glückliches Ende: ein Mensch stirbt.

Dietfurt an der Altmühl | Beim Erforschen einer Höhle in Bayern ist ein Mensch ums Leben gekommen. „Es gab einen Unfall während eines Tauchvorgangs, dabei ist eine Person verstorben“, sagte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Oberpfalz am späten Abend. Weitere Details zum U...

