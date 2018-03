Insel Juist «eingefroren» : Trotz steigender Temperaturen noch kein Frühling in Sicht

Zweistellige Minusgrade waren in den vergangenen Tagen wohl das bestimmende Gesprächsthema in Deutschland. Nun wird es langsam wärmer - aber vor allem im Westen des Landes.

03. März 2018, 14:46 Uhr

Nach dem eisigkalten Start in den März wird das Wetter in den kommenden Tagen in vielen Regionen von Deutschland zwar wärmer - aber ungemütlich.

Auch wenn das Thermometer voraussichtlich weit verbreitet Plusgrade anzeigt - von einem Frühlingsgruß mögen die Experten des Deutschen Wetterdienstes in Offenbach nicht sprechen. «Zuerst muss noch der Winter weggeräumt werden», sagte Diplom-Meteorologe Christoph Hartmann.

Über das Wochenende könne es auf den Straßen fast überall in Deutschland weiter glatt sein - etwa wegen Schnee oder überfrierender Nässe. Im Westen drohe Glatteis.

Im Norden und Osten bleibt es in der Nacht zum Sonntag dagegen voraussichtlich trocken. Wenn die Wolken auflockern, kann es an Oder und Neiße nochmals knackige minus zwölf Grad kalt werden. Da das Kältehoch «Helmut» inzwischen schwächelt, ist es mit rekordverdächtigen Minustemperaturen jedoch insgesamt vorbei, teilte der Wetterdienst mit. Ab Sonntag herrschen vor allem in der Südwesthälfte und am Alpenrand zweistellige Plusgrade. Auch im Rest der Woche liegen die Tiefstwerte den Vorhersagen zufolge bei bedecktem Himmel etwas über, bei klarem Himmel etwas unter null Grad. Insgesamt bleibt es unbeständig.

Die ostfriesische Insel Juist ist bereits seit Donnerstag vom Schiffsverkehr abgeschnitten. Für Fähren ist wegen Niedrigwassers und Eisgang kein Durchkommen mehr. Das soll auch noch bis einschließlich Montag so bleiben. Kein Problem für die Insel mit rund 1500 Bewohnern: Die Geschäfte haben vorgesorgt und die Lager gefüllt. «Die paar Tage machen uns nicht nervös, wir sind ganz gelassen», sagte Lebensmittelhändler Norbert Gillet auf Juist.

Gillet hat schon ganz andere Zeiten erlebt: «Im Winter 1997 kam sieben Wochen kein Schiff und vier Wochen kein Flugzeug.» Mit Pferd und Wagen sei er damals zum Flugplatz rausgefahren, wenn Nachschub kam. Die Kutschpferde sind auch jetzt für den Wintereinsatz besonders gerüstet: Spezielle Stolle an den Hufeisen sollen ein Ausrutschen verhindern.