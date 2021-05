Brücke eingestürzt : U-Bahn-Unglück in Mexiko-Stadt: Mindestens 15 Tote

Bereits vor Jahren sollen Anwohner über Schäden an einer U-Banhnbrücke in Mexiko-Stadt berichtet haben. Nun ist ein Teil des Bauwerks eingestürzt - mit verheerenden Folgen.

Ciudad de México | Beim Einsturz eines Teils einer U-Bahnbrücke in Mexiko-Stadt sind mindestens 15 Menschen ums Leben gekommen. 34 Verletzte seien in Krankenhäuser gebracht worden, sagte Bürgermeisterin Claudia Sheinbaum am Unfallort vor Journalisten. Mehrere Waggons einer Bahn der Metro-Linie 12 waren am späten Montagabend (Ortszeit) einige Meter in die Tiefe gestür...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.