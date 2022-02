Katastrophen : Über 170 Todesopfer nach Erdrutschen bei Rio

Die stärksten Regenfälle seit vielen Jahren waren Auslöser der katastrophalen Erdrutsche in Brasilien. Es werden noch mehr als 100 Menschen vermisst.

Nach Erdrutschen und Überschwemmungen in Folge von heftigem Regen ist die Zahl der Toten in der Bergregion von Rio de Janeiro auf mindestens 176 gestiegen. Dies berichtete das brasilianische Nachrichtenportal „G1“ unter Berufung auf die Feuerwehr am Montag - und sprach von der „größten Katastrophe in der Geschichte der Stadt“. Das 1825 gegründete und ...

