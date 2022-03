Auto in Hannovers Umweltzone : Ukrainern fehlte Plakette: 80-Euro-Knöllchen für Flüchtlingsfamilie

Sie sind vor dem Krieg aus Odessa geflohen – weil sie anschließend ohne Umweltplakette in Hannovers Innenstadt geparkt hatten, hat die Stadt einer jungen Familie aus der Ukraine ein Knöllchen verpasst. So ging es weiter.

Mit dem Auto ist das junge Ehepaar kurz nach Kriegsausbruch am 24. Februar aus seiner Heimatstadt Odessa geflüchtet – in Hannover erwartete die Ukrainer namens Arthur und Victoria dann eine böse Überraschung. Denn die Wohnung der freiwilligen Helfer, die sie und ihren vierjährigen Sohn bei sich aufgenommen haben, liegt in der Umweltzone der niedersächs...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.