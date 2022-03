Gänsehautmoment im Krieg : Ukrainisches Mädchen rührt Millionen mit Disney-Lied in Kiewer Bunker

Ein besonderer Moment inmitten des Krieges: Ein kleines Mädchen singt in einem Luftschutzbunker ein Lied aus Disneys Film „Die Eiskönigin - Völlig unverfroren“. Das Video geht viral und wird von Millionen Menschen in aller Welt gesehen.

Ein Video geht um die Welt und sorgt bei vielen Menschen für einen Gänsehautmoment: Ein kleines Mädchen singt die ukrainische Version des Lieds „Let it go“ (deutsch: „Lass jetzt los“) aus dem Disney-Film „Die Eiskönigin - Völlig unverfroren“ (Orginal: Frozen). Angeblich soll sie sich dabei in einem Luftschutzbunker in Kiew befinden. So beschreibt es Ma...

