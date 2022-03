Langjährige Debatte : Umstellung auf Sommerzeit: Warum eine Abschaffung aktuell nicht auf der Agenda steht

Seit vielen Jahren wird über eine Abschaffung der Zeitumstellung in Europa diskutiert. Doch auch an kommenden Wochenende stellen die Europäer ihre Uhren wieder auf Sommerzeit um. Warum ein baldiges Ende der Debatte nicht in Sicht ist.

Endlich Sommerzeit: Die Umstellung der Uhren ist für viele Menschen aber nicht mehr als ein ersehnter Frühlingsbote, für den sie eine „geklaute Stunde“ gern in Kauf nehmen. Am kommenden Sonntag (27. März) werden in Deutschland und den meisten Ländern Europas die Zeiger wieder von 2 Uhr auf 3 Uhr vorgestellt. Die halbjährliche Debatte über Sinn und Zwec...

