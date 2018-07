Schwere Brandverletzungen : Unbekannter Täter zündet zwei Obdachlose in Berlin an

Die Opfer schliefen vermutlich, als der Täter heimtückisch zuschlug. Erst goss er eine Flüssigkeit über die beiden Männer, dann griff er zum Feuerzeug oder zu Streichhölzern.

von dpa

23. Juli 2018, 13:44 Uhr

Zwei obdachlose Männer sind in Berlin angezündet und lebensgefährlich verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hat ein unbekannter Täter die beiden Männer und ihren Besitz am Sonntagabend vor dem Bahnhof Schöneweide mit einer brennbaren Flüssigkeit übergossen.

Die Tat ereignete sich gegen 23.00 Uhr. Zeugen aus einem benachbarten Imbiss kamen zu Hilfe und löschten die Flammen. Alarmierte Sanitäter leisteten Erste Hilfe. Konkrete Hinweise zu dem Täter oder einem Motiv waren zunächst nicht bekannt. Eine Mordkommission übernahm die Ermittlungen.

Die 47 und 62 Jahre alten Männer hatten ihr Quartier auf dem Vorplatz des Bahnhofs im Osten der Hauptstadt aufgeschlagen. Nach dem Brandanschlag wurden sie in ein Krankenhaus gebracht. Wegen der Verletzungen konnten sie noch nicht von der Kriminalpolizei befragt werden, wie ein Sprecher sagte. Die Opfer haben die deutsche Staatsangehörigkeit. Mehr Informationen zu ihnen gab es zunächst nicht.

Noch in der Nacht untersuchten Experten von der Kriminalpolizei den Tatort. Fotos zeigen, wie sie in dem zum Teil verbrannten Lager der Obdachlosen zwischen Einkaufswagen, Decken, Kissen und Kleidungsstücken nach Spuren suchen. Beamte befragten in der Nacht und am Montag die Zeugen. Die Polizei prüft, ob der Bahnhofsplatz mit Kameras überwacht wird. Falls sich der Täter im Bahnhof aufhielt, könnte er von den dortigen Kameras gefilmt worden sein.

In Medienberichten war am Montagmorgen zunächst von zwei Angreifern die Rede. Ein Polizeisprecher sagte: «Wir haben nur Kenntnis von einem Täter.» Das sei das Ergebnis der ersten Ermittlungen am Tatort.

Ob der Täter möglicherweise aus dem rechtsextremistischen Milieu oder aus aggressiven, aber unpolitischen Kreisen kommt oder selber zum Obdachlosenmilieu gehört, war am Montag noch völlig unbekannt.

Die Opfer lagerten an einem Fahrstuhlschacht auf dem Bahnhofsvorplatz, der zwischen dem Bahnhofsgebäude, einem großen Einkaufszentrum und einer Hauptverkehrsstraße liegt. Der Tatort war also von allen Seiten sehr gut zu sehen - besonders weil der größere Bahnhof und die Umgebung mit Imbissen und Kneipen gerade an einem warmen Sommerabend noch gut frequentiert ist.

Der Fall erinnert an die Brandattacke auf einen Obdachlosen am Heiligabend 2016, die deutschlandweit für Schlagzeilen gesorgt hatte. Damals hatte eine Gruppe Jugendlicher in einem U-Bahnhof versucht, einen schlafenden Mann mit einem Feuerzeug anzuzünden. Der Haupttäter wurde wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung verurteilt. Die Tat geschah eher aus der Langeweile der jungen Flüchtlinge und einer gefährlichen Gruppendynamik heraus.

Nach Schätzungen gibt es in Berlin zwischen 4000 und bis zu 10 000 Obdachlose.

In Berlin wurden in den vergangenen Jahren immer wieder Obdachlose angegriffen. 15. Januar 2018: Im U-Bahnhof Yorckstraße in Berlin-Schöneberg greift ein Mann drei Obdachlose an. Einem 50 Jahre alten Mann tritt er ins Gesicht, einen 36-Jährigen attackiert er mit der Faust und einem weiteren sticht er ins Bein. Zeugen schätzen das Alter des Angreifers auf 20 bis 25 Jahre. 14. Mai 2017: Am U-Bahnhof Mehringdamm greifen drei 17-Jährige einen Obdachlosen brutal an. Sie treten und schlagen den stark alkoholisierten Mann, so dass der 32-Jährige von einer Bank fällt. Wenige Tage, nachdem die Polizei Bilder aus einer Überwachungskamera veröffentlicht, stellen sich die Jugendlichen. 8. September 2017: In einem Steglitzer Park wird die Leiche eines 47 Jahre alten Obdachlosen gefunden. Laut Polizei könnte es sich um eine Gewalttat im Obdachlosenmilieu gehandelt haben. Die Hintergründe sind noch immer unklar. 25. Dezember 2016: In der Nacht zum 1. Weihnachtsfeiertag zünden junge Flüchtlinge im U-Bahnhof Schönleinstraße zwischen Neukölln und Kreuzberg einen schlafenden Obdachlosen an. Fahrgäste löschen die Flammen. Der obdachlose Pole überlebt. Ein 21-jähriger Syrier wird später zu zwei Jahren und neun Monaten Haft verurteilt.