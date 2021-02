Explosionsserie : Untersuchungen zur Explosion bei Lidl laufen auf Hochtouren

Erst explodiert bei einem Getränkeherstellers ein Paket in den Händen eines Mitarbeiters. Am Tag drauf folgt eine Explosion beim Discounter Lidl mit drei Verletzten. Sind es die Taten eines Wiederholungstäter?

Neckarsulm | Die Spuren- und Motivsuche zu zwei Explosionen an zwei aufeinanderfolgenden Tagen in Baden-Württemberg läuft auf Hochtouren. Noch ist wenig bekannt, die Polizei hält sich bedeckt. „Unsere Ermittlungen dauern an, aber aktuell gibt es da nichts Neues“,...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.