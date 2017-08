Orkanartige Stürme : Unwetter in Deutschland: 15-Jähriger von Baum erschlagen

vergrößern 1 von 7 Foto: Maurer 1 von 7













Bei schweren Unwettern über Deutschland ist in der Nacht zum Mittwoch ein weiterer Mensch ums Leben gekommen: Im Schwarzwald starb ein 15 Jahre alter Junge, als ein 30 Meter hoher Baum auf ein Zeltlager stürzte.

Drei Jugendliche wurden bei dem Unglück auf einem Waldspielplatz in Rickenbach nahe der Schweizer Grenze verletzt, wie die Polizei mitteilte. In Deutschland ist es bereits der mindestens sechste unwetterbedingte Todesfall in diesem Jahr.

Die Polizei ging davon aus, dass der Sturm den Baum auf das Zelt stürzen ließ, Anzeichen eines Blitzeinschlags gab es nicht. Nur ein Teil der Gruppe hatte laut Polizei im Zelt übernachtet, die anderen in einer nahen Schutzhütte aus Holz.

Die Wandergruppe mit 17 Jugendlichen im Alter von 13 bis 16 Jahren und vier Betreuern kam nach dpa-Informationen aus der Nähe von Böblingen und gehörte zu einem größeren Camp der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG). Rund 100 Teilnehmer hätten sich zu einem einwöchigen Zeltlager bei Lörrach aufgehalten, sagte der Präsident des DLRG-Landesverbands Württemberg, Armin Flohr. Die Jugendlichen, die es in Rickenbach traf, seien zu einer Tour aufgebrochen.

Zum Zeitpunkt des Unglücks gegen 2.00 Uhr fegten orkanartige Stürme über die Region: Etwa 14 Kilometer vom Unglücksort entfernt wurden im Kreis Waldshut Spitzengeschwindigkeiten von 110 Kilometern pro Stunde gemessen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Zwischen 2.00 Uhr und 3.00 Uhr war es einem Meteorologen zufolge besonders heftig.

In unmittelbarer Nähe des Unglücksortes stürzte ein weiterer, etwa 40 Meter hoher Baum um. Der Sturm riss ihn samt Wuzeln aus dem Waldboden. Am Vormittag sicherten Ermittler der Kriminalpolizei Spuren und dokumentierten mit einer exakten Vermessung den Unglücksort.

Das Unglück beschäftigt auch die Staatsanwaltschaft. Es gehe um einen nicht natürlichen Todesfall. «Da wird die Staatsanwaltschaft informiert», sagte eine Sprecherin der Behörde. Ob es Ermittlungen gibt, war zunächst nicht bekannt. Das Unwetter kam nach Darstellung der Feuerwehr relativ überraschend. Der DWD hatte allerdings eine großflächige Unwetterwarnung für Baden-Württemberg ausgegeben.

In Waldkirch bei Freiburg löste ein Blitzeinschlag in der Nacht zum Mittwoch einen Schmorbrand in einem Tunnel aus. Wie die Polizei mitteilte, musste er wegen des Rauchs und wegen technischer Störungen gesperrt werden. Erst am frühen Nachmittag war er wieder befahrbar. In Konstanz rissen Böen das Flachdach einer Firma komplett herunter. Auf der Halbinsel Höri bei Radolfzell stürzte ein Baum auf einen Wohnwagen. Verletzt wurde niemand.

Nach Angaben des DWD werden die Wetteraussichten für Deutschland nun aber wieder etwas freundlicher: Nach einem regnerischen Tagesauftakt im Norden und in der Mitte Deutschlands soll es am Donnerstag nur noch einzelne Schauer und Gewitter geben. Vor allem im Süden scheine häufiger die Sonne. Mit Unwettern sei nur noch vereinzelt zu rechnen. Die Temperatur erreicht Höchstwerte zwischen 19 Grad an der Nordsee und 33 Grad in Südostbayern.

von dpa

erstellt am 02.Aug.2017 | 17:11 Uhr