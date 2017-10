Sturmflut-Warnung : US-Golfküste rüstet sich für Hurrikan «Nate»

vergrößern 1 von 1 Foto: Matthew Hinton 1 von 1

von dpa

erstellt am 07.Okt.2017 | 16:29 Uhr

Wirbelsturm «Nate» ist heute zu einem Hurrikan erstarkt und hat weite Teile der US-Küste am Golf von Mexiko bedroht. Präsident Donald Trump rief bereits vorab für Louisiana mit der Stadt New Orleans den Notstand aus, damit aus Washington rasch Hilfen fließen können.

Von Grand Isle südlich von New Orleans bis zur Grenze zwischen Alabama und Florida galt eine Sturmflut-Warnung. An einigen Küsten sei mit bis zu drei Meter hohen Wellen zu rechnen, hieß es.

In New Orleans verhängte Bürgermeister Mitch Landrieu für die Nacht zum Sonntag eine Ausgangssperre. Da die Stadt sehr tief liegt, galten Überflutungen als wahrscheinlich. Die städtischen Behörden zeigten sich aber optimistisch, dass die Pump-Anlagen die Wassermengen bewältigen werden. 2005 war die Stadt vom - weitaus stärkeren - Hurrikan «Katrina» schwer verwüstet worden. An der US-Golfküste kamen damals 1800 Menschen ums Leben, viele nach einem Dammbruch in New Orleans.

«Nate» hatte nach Angaben des Hurrikanzentrums in Miami (Florida) am Samstagmorgen (Ortszeit) Windgeschwindigkeiten von 136 Kilometern in der Stunde erreicht. Meteorologen erwarteten, dass der Sturm in der Nacht zum Sonntag zunächst südöstlich der Jazz-Metropole über die Mississippi-Mündung zieht und dann den Raum Biloxi und Gulfport (Mississippi) trifft.

Danach dürfte «Nate» nach Vorhersagen abgeschwächt in einer nordöstlichen Kurve weiterziehen. Insgesamt könnten bis zu eine Million Menschen vorübergehend die Stromversorgung verlieren, hieß es von Meteorologen.

Auf seinem Zug Richtung US-Küste hatte «Nate» dem westlichen Teil Kubas heftige Regenfälle gebracht. Zuvor waren in Mittelamerika mindestens 26 Menschen ums Leben gekommen. Dutzende wurden noch vermisst. Der Sturm hatte in Costa Rica, Nicaragua und Honduras starken Regen, Überschwemmungen und Erdrutsche verursacht. Zahlreiche Häuser wurden beschädigt. Insgesamt waren in der Region 20.000 Menschen betroffen.

«Nate» ist nach «Harvey» und «Irma» der dritte Hurrikan innerhalb von nur sechs Wochen, der das US-Festland trifft. Am 25. August war die texanische Küste vom Hurrikan «Harvey» getroffen worden, Hurrikan «Irma» ging am 10. September in Florida an Land. Das US-Außengebiet Puerto Rico wurde am 10. September von Hurrikan «Maria» verwüstet.

US-Hurrikanzentrum