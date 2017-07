Angeklagter in Geldnot : Versuchte Erpressung von Haribo: Haftstrafe für Rentner

Im Portemonnaie hatte der Rentner nur noch drei Euro, so berichtet er. In dieser Geldnot will er auf die Idee gekommen sein, den Süßwarenhersteller Haribo zu erpressen. Nun muss er für mehr als drei Jahre in Haft.