Brände : Viele Tote bei Feuerinferno in Bagdader Krankenhaus

Die Flammen wüteten in der Corona-Station des Krankenhauses: In der irakischen Hauptstadt Bagdad haben bei einer Brandkatastrophe fast 60 Menschen ihr Leben verloren. Der Direktor der Klinik wurde festgenommen.

Bagdad | Nach dem Brand infolge einer Explosion auf der Corona-Station eines Krankenhauses in Bagdad ist die Zahl der Todesopfer auf 58 gestiegen. Das sagte ein Mitglied der vom Parlament gewählten Menschenrechtskommission der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag. Zunächst hatten Augenzeugen nach dem Vorfall in der irakischen Hauptstadt von mindestens 20 Tod...

