Unglück : Viele Verletzte bei Bahn-Zusammenstoß in Malaysia

In der malaysischen Hauptstadt Kuala Lumpur prallen zwei Stadtbahnen zusammen. Mehr als 210 Menschen werden verletzt. Sechs Personen befinden sich in kritischem Zustand.

Kuala Lumpur | Nach dem Zusammenstoß von zwei Stadtbahnen in der malaysischen Hauptstadt Kuala Lumpur sind sechs Passagiere in kritischem Zustand. Weitere 15 würden noch wegen mittelschwerer Verletzungen behandelt, teilte Verkehrsminister Wee Ka Siong mit. Insgesamt wurden bei dem Unglück am gestern Abend mehr als 210 Menschen größtenteils leicht verletzt. Zunäch...

