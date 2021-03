Kriminalität : Vier Fußgänger in Berlin totgefahren - SUV-Fahrer angeklagt

Der Fahrer des schweren Autos soll ungebremst in eine wartende Gruppe gerast sein. Ein epileptischer Anfall soll der Grund gewesen sein. Vier Menschen starben, es traf auch einen kleinen Jungen.

Berlin | Das schwere Auto riss mehrere Metallpoller aus dem Boden, rammte eine Ampel und überschlug sich mehrfach an der Kreuzung in der Berliner Innenstadt. Vier Fußgänger, die auf Grün warteten, hatten keine Chance mehr, sie starben. Das war am 6. September 2019. Anderthalb Jahre später hat die Staatsanwaltschaft in der Hauptstadt nach langwierigen Ermitt...

