Musik-Charts : Viertes Nummer-eins-Album für Billy Talent

Nirgendwo ist die Band Billy Talent so beliebt wie in Deutschland. Dies zeigt sich auch in den aktuellen Musik-Charts.

Die kanadische Rockband Billy Talent hat sich mit ihrem neuen Album „Crisis Of Faith” an die Spitze der deutschen Album-Charts gesetzt. Es ist ihre vierte Nummer-eins-Platte nach „Billy Talent II” (2006), „Dead Silence” (2012) und „Afraid Of Heights” (2016), wie GfK Entertainment am Freitag berichtete. Auf den ersten fünf Plätzen finden sich ausschlie...

