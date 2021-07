Aussichten : Vorübergehende Wetterberuhigung in Deutschland

Nach den Unwettern der letzten Tagen können wir aufatmen: Das Wochenende wird sommerlich warm, mit einigen Ausnahmen.

Offenbach am Main | Dank Hoch „Beate“ beruhigt sich das Wetter in Deutschland nach den Gewittern und Starkregen der vergangenen Tage wieder. So erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) für Samstag einen Mix von Sonne und einigen Wolken bei sommerlichen Temperaturen bis zu 28 Grad entlang des Rheins. Meist bleibt es tagsüber trocken, nur im Nordosten können sich einzel...

