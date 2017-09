Auf DOT-Codierung achten : Wann sind neue Winterreifen fällig?

vergrößern 1 von 1 Foto: Marcus Brandt 1 von 1

Für Winterreifen wird eine Profiltiefe von mindestens vier Millimetern empfohlen. Andernfalls sollten sie ausgetauscht werden, rät Patrick Pöppl vom Tüv Süd. Der Gesetzgeber schreibt eine Profiltiefe von mindestens 1,6 Millimetern.

Außerdem sollten Autobesitzer ältere Reifen ersetzen. Nach etwa sechs Jahren sollte ein Experte beurteilen, ob ein älterer Reifen noch tauglich ist. «Das Herstellungsdatum verbirgt sich in der DOT-Codierung auf der Reifenflanke», sagt Pöppl mit. Die letzten vier Ziffern am Ende der DOT-Codierung zeigen das Herstellungsdatum an. Die ersten beiden Ziffern stehen für die Kalenderwoche, die letzten beiden für das Jahr.

Ab Januar 2018 gibt es laut Tüv Süd eine wichtige Änderung: Die Hersteller können ihre Winterreifen nicht mehr selbstständig mit der Schneeflocke kennzeichnen. Die Reifen müssen zuerst geprüft werden, bevor sie das «Alpine»-Symbol erhalten. Trotzdem dürfen bis Ende 2017 hergestellte Reifen bis 2024 weiter benutzt werden.

