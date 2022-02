Panorama : Warnstreiks der Busfahrer im Norden haben begonnen

Der Bus fällt aus: Zum Wochenstart müssen sich die Menschen in Kiel, Lübeck, Flensburg und Neumünster nach Alternativen umsehen. Vor der Verhandlungsrunde am Mittwoch sollen die Busse zwei Tage lang in den Depots bleiben.

Mit einem zweitägigen Warnstreik der Busfahrer in Kiel, Lübeck, Flensburg und Neumünster will die Gewerkschaft Verdi den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen. „Es ist gut angelaufen“, sagte Verdi-Verhandlungsführer Karl-Heinz Pliete am Montag. Die Busfahrer im Stadtverkehr haben zu Beginn der Frühschicht in den vier größten Städten im Land die Arbeit nied...

