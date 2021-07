Klimawandel : Weiter extreme Hitze im Westen der USA

Extrem hohe Temperaturen machen den Menschen in westlichen US-Bundesstaaten zu schaffen, dazu kommen Waldbrände. Noch ist die Hitzewelle nicht vorbei.

Las Vegas | Die Menschen im Westen der USA müssen sich auch zu Wochenbeginn auf extreme Hitze und Waldbrände einstellen. „Die übermäßige Hitze wird in Teilen des Westens weiter anhalten“, teilte der Nationale Wetterdienst in seiner Vorhersage für Montag mit. Im kalifornischen Death Valley, das für seine unglaubliche Hitze berüchtigt ist, wurden am Sonntag 53,3...

