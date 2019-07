Temperatursturz : Wetter kühlt weiter ab in Deutschland

Endlich etwas Abkühlung von der Gluthitze: In manchen Teilen Deutschlands werden heute nicht einmal 20 Grad erreicht.

von dpa

02. Juli 2019, 10:04 Uhr

Nach den extrem heißen Temperaturen in Deutschland Ende Juni kühlt es auch am zweiten Tag des neuen Monats etwas weiter ab. Die Spitzenwerte erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) heute bei 28 Grad, im Norden sind es nur noch 16 bis 20 Grad.

Am Mittwoch soll es den Vorhersagen zufolge ähnlich warm werden. Zu Beginn der neuen Woche zogen Unwetter über Süddeutschland. In Füssen im Allgäu schlug ein Blitz in ein Gebäude ein - zwei Frauen kamen mit einem Schock ins Krankenhaus. Im Bereich um Regensburg stürzten während eines Gewitters mehrere Bäume um, Bauzäune wurden herumgeweht, Gullydeckel weggeschwemmt, wie die Polizei mitteilte.

Entlang der Schwäbischen Alb und im Raum Freiburg gab es am Montag starke Niederschläge. Dabei seien zum Teil innerhalb einer Stunde 15 bis 25 Liter Regen pro Quadratmeter, aber auch grobkörniger Hagel niedergegangen, hieß es vom DWD. Auch am Dienstag könnte es nach Meinung der Wetterexperten am Bodensee und in den Alpen zu vereinzelt kräftigen Gewittern kommen.