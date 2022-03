Kultur : Wieland in Weimar: Klassik Stiftung rückt Jubiläum in Blick

In Weimar liegt der Fokus oft auf den Dichterfürsten Schiller und Goethe. Doch in diesem Jahr steht in der Klassikerstadt ein in der Öffentlichkeit weniger bekannter Schriftsteller im Mittelpunkt.

Im Jahr 1772 kam der Schriftsteller und Philosophieprofessor Christoph Martin Wieland (1733-1813) nach Weimar - als Prinzenlehrer. Herzogin Anna Amalia hatte ihn vor allem zur Erziehung des Erbprinzen an den Hof berufen. Den 250. Jahrestag von Wielands Ankunft in Weimar begeht die Klassik Stiftung in diesem Jahr mit zahlreiche Veranstaltungen. Einer d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.