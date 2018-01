3000 Flüge gestrichen : Wilder Winter im US-Nordosten: Eiseskälte und «Bombenzyklon»

vergrößern 1 von 8 Foto: Bill Sikes 1 von 8















04.Jan.2018

Die Ostküste der USA bietet an den ersten Tagen des neuen Jahres ein ungewöhnliches Bild. Die gesamte Küste hinauf zieht sich ein Streifen von Schnee und Sturm, und er führt reichlich Probleme und Rekorde mit sich.

In Florida schneite es auf die Palmen, in South Carolina froren Brunnen zu - 13 US-Bundesstaaten lagen unter einer sogenannten Winterwarnung. Am härtesten sollte es aber den Nordosten treffen.

«Bombenzyklon» - seit Tagen sprechen die US-Medien alarmierend von einem schweren Sturm, der vor allem Neuengland treffen wird. Das Phänomen einer «bombogenesis» beschreibt die rapide Verstärkung eines Tiefs, laut US-Wetterbehörde NOAA liegt das am Aufeinanderprallen sehr kalter mit warmen Luftmassen. Für die folgende Entladung wählen manche Meteorologen das Bild einer Bombe.

Kälte und reichlich Schnee sind für den Nordosten der USA nichts Ungewöhnliches, mehr als 30 Zentimeter soll es nun geben, örtlich das Doppelte. Das Problem wird wohl eher der Wind sein.

Der Sturm selbst sollte sich als einer der bisher stärksten - außerhalb der Saison - Nicht-Hurrikane voraussichtlich komplett über dem Wasser austoben, am Donnerstag und Freitag aber eisige Winde und Böen ins Land schicken. Dazu kam die Gefahr von Blizzards, warnten Meteorologen. «Alles, was bei diesen Temperaturen herumliegt, wird durch die Gegend geblasen werden», fürchteten Stadtvertreter. Für einige Küstenabschnitte wurden Sturmflutwarnungen herausgegeben.

Bis zu 3000 Flüge wurden am Donnerstag laut Webseite FlightAware abgesagt, am New Yorker Flughafen La Guardia waren es über 90 Prozent aller Flüge. Der Unterricht an Schulen in New York City fiel aus. Gleiches galt für die Hauptstadt Washington DC, obwohl dort nur schüttere Flocken die Straßen bedeckten. Für New York City wurden dagegen bis zu 20 Zentimeter Neuschnee vorausgesagt.

Aus Connecticut und anderen Teilen Neuenglands wurde von Hamsterkäufen berichtet. Fernsehbilder zeigten komplett leere Brot- und Wasserregale. Eine ganze Reihe von Gouverneuren und lokalen Verantwortlichen rief den Notstand aus. Vielerorts kam der Straßenverkehr zum Erliegen. Im Staat New Jersey wurde bereits jetzt mehr Streumittel verbraucht als im gesamten zurückliegenden Winter.

Unmittelbar auf den Schneesturm folgt über Tage eisige, arktische Kälte. Im Sender ABC sprachen Meteorologen für Neuengland von einem «Wind Chill», also gefühlten Temperaturen, von minus 40 Grad Celsius. In Washington oder New York sollen die Temperaturen auf minus 17 Grad fallen.

Ein Problem könnten Stromausfälle werden, wenn Sturm und Eis die oberirdischen Leitungen beschädigen. Außerdem bringt der vielerorts seit Tagen anhaltende strenge Frost nach einem Bericht der «New York Times» Kraftwerke und Stromanbieter an ihre Leistungsgrenzen. Viele Anbieter hätten wegen drohender Nachschubknappheit von Erdgas bereits auf Feuerung mit Kohle oder Öl umgestellt.

In vielen Häusern und Wohnungen an der Ostküste laufen die Heizungen auf vollen Touren - für viele Verbraucher wird das ein teurer Winter. Dazu kommen Probleme mit geplatzten Wasserleitungen infolge der Kälte, von denen Dutzende allein aus Maryland und Virginia berichten wurden. Erst Anfang der kommenden Woche sollen die Temperaturen wieder langsam steigen.