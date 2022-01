Wetter : Wintersturm Elpis sorgt für seltenen Schneefall in Jerusalem

Ein Wintersturm hat Schnee in Teile Israels und des Westjordanlands gebracht. Einige Straßen mussten gesperrt werden.

Der Wintersturm Elpis hat Teile Israels und des Westjordanlands mit einer Schneedecke überzogen. In Jerusalem fielen bereits am Mittwochabend mehrere Zentimeter Schnee, das sorgte für seltene Bilder von weißen Dächern über der Altstadt mit dem Tempelberg (Al-Haram al-Scharif/Das edle Heiligtum) und der Klagemauer. In der Region herrschten ungewöhnlich...

