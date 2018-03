Drei Tödliche Unfälle : Wird Mordurteil gekippt? BGH entscheidet über Raser-Fälle

Wie müssen rücksichtslose Raser bestraft werden, die im Temporausch Menschen töten? Darüber urteilt heute der Bundesgerichtshof - gleich anhand von drei verschiedenen Fällen aus Berlin, Bremen und Frankfurt.

01. März 2018, 13:30 Uhr

Gleich zu drei tödlichen Raser-Unfällen entscheidet der Bundesgerichtshof (BGH) heute. Ab 15.00 Uhr steht zunächst der mit Spannung erwartete Richterspruch zum bundesweit ersten Mordurteil gegen zwei Berliner Raser an (4 StR 399/17). Die beiden haben Revision eingelegt.

In Berlin war ein Unbeteiligter gestorben, als die damals 24 und 26 Jahre alten Männer vor zwei Jahren sich ein illegales nächtliches Rennen mit bis zu 170 Kilometern pro Stunde durchs Stadtzentrum lieferten.

Aus Sicht des Landgerichts haben die Berliner Raser den Tod anderer billigend in Kauf genommen und «mittäterschaftlich und mit bedingtem Vorsatz» gehandelt - mit dem Auto als Mordwaffe. So sieht das auch Maximilian Warshitsky, Nebenkläger im Prozess und Sohn des getöteten Autofahrers: «Es ist aus meiner Sicht Mord.» Er hofft auf ein entsprechendes Signal aus Karlsruhe. «Mit 170 Sachen durch die Stadt - das grenzt schon an Terror auf der Straße.» Die BGH-Richter hatten bei der Verhandlung aber Zweifel am Tötungsvorsatz geäußert. Der wäre Voraussetzung für ein Mordurteil.

Wie die obersten deutschen Strafrichter mitteilten, soll danach eine Entscheidung zur Revision im Fall eines Bremer Motorradfahrers fallen, der einen Fußgänger tot gefahren hat (Az.: 4 StR 311/17). Der in der Bikerszene als «Alpi» bekannte Mann hatte in den Monaten vor dem Crash Videos ins Netz gestellt, auf denen riskante Fahrmanöver und Beinaheunfälle zu sehen sind. Sein YouTube-Kanal hatte mehr als 80 000 Abonnenten.

Der zur Tatzeit 23-jährige Motorradfahrer war vom Landgericht Bremen unter anderem wegen fahrlässiger Tötung zu zwei Jahren und neun Monaten verurteilt worden. Die Verteidigung strebt eine mildere Strafe an. Die Bundesanwaltschaft beantragte bei der BGH-Verhandlung überraschend, die Revision auch der Staatsanwaltschaft zu verwerfen. Die hatte auf ein vorsätzliches Tötungsdelikt plädiert. Die Bundesanwältin sah hingegen keine Rechtsfehler.

Der Verteidiger räumte ein, dass sein Mandant, der vor der Tat mit bis zu 150 Kilometern pro Stunde auf dem Motorrad durch die Stadt gerast war, viel zu schnell unterwegs gewesen sei. Er gab aber zu Bedenken, dass der Fußgänger alkoholisiert trotz Rotlicht über die Ampel ging. Sein Mandant bereue die Tat tief, die ihn «aus dem Leben gerissen» habe. Jener sei selbst so schwer verletzt worden, dass er seinen Traumberuf Sportlehrer vergessen könne. Zu den Videos sagte er: «Da sind wirklich hässliche Sachen dabei.» Das tödliche Geschehen habe damit aber nichts zu tun. «Die Kamera war da nicht an. Er war auf dem Heimweg.»

Gegen 15.30 Uhr will der BGH schließlich sein Urteil zu einem Fall aus Frankfurt/Main verkünden (4 StR 158/17). Dabei hatte ein damals 20-Jähriger, der über Rot fuhr, mit seinem Wagen einen Autofahrer im Gegenverkehr getötet. Der Raser war mit 142 Kilometern pro Stunde unterwegs. Erlaubt war Tempo 70. Er war vom Landgericht Frankfurt wegen fahrlässiger Tötung zu einer Jugendstrafe von drei Jahren verurteilt worden. Die Bundesanwaltschaft plädiert auf vorsätzliche Tötung.