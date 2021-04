Umstrittene Forschung : Wissenschaftler erzeugen Mischwesen aus Mensch und Affe

Weizhi Ji/Kunming University of Science and Technology/dpa

Wissenschaftler haben Embryonen aus Zellen von Mensch und Affe erzeugt. Die Forschung dient einem umstrittenen Ziel.

La Jolla | Die Forscher spritzen menschliche Stammzellen in wenige Tage alte Embryonen von Javaneraffen. Das Team um Juan Carlos Izpisua Belmonte vom Salk Institute for Biological Studies in La Jolla (Kalifornien) präsentiert seine Arbeit im Fachmagazin "Cell". Einige der Embryonen entwickelten sich für knapp 20 Tage im Labor weiter und enthielten ein Zellgem...

