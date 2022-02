Katastrophen : Zahl der Toten bei Erdrutschen nahe Rio steigt auf 137

Das Wetter in Petrópolis ist unbeständig, was die Bergungsarbeiten erschwert. Nach Erdrutschen und Überschwemmungen steigt die Zahl der Todesopfer weiter an.

Nach Erdrutschen und Überschwemmungen nördlich der brasilianischen Metropole Rio de Janeiro ist die Zahl der Todesopfer auf 137 gestiegen. Unter den Toten seien auch 27 Minderjährige, berichtete das Nachrichtenportal G1 am Samstag unter Berufung auf das forensische Institut der Stadt Petrópolis. Weitere 213 Menschen wurden demnach noch immer vermisst....

