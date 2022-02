Statistisches Bundesamt : Zahl der Verkehrstoten sinkt in Pandemie auf Tiefstand

Weniger Verkehr auf den Straßen in der Pandemie - weniger schwere Unfälle: Das war auch im vergangenen Jahr der Fall. Erneut wurde ein Tiefstand erreicht.

Wiesbaden (dpa) - Im vergangenen Jahr sind nach vorläufigen Zahlen 2569 Menschen bei Verkehrsunfällen in Deutschland ums Leben gekommen und damit so wenige wie noch nie seit Beginn der Aufzeichnungen vor mehr als 60 Jahren. Der Rückgang betrug sechs Prozent im Vergleich zum Vorjahr, wie das Statistische Bundesamts am Freitag mitteilte. Hauptgrund war ...

