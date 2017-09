Schüler klagen über Stress : Zu hohe Erwartungen der Eltern

vergrößern 1 von 2 Foto: Andreas Arnold 1 von 2

Immer mehr Schüler klagen über Stress. Das geht aus einer neuen Studie der Krankenkasse DAK-Gesundheit hervor. Tobias Schmidt sprach über die Ergebnisse mit Heinz-Peter Meidinger, Präsident des Deutschen Lehrerverbandes:



Gibt es zu viel Druck in der Schule?

Meidinger: Es muss uns zu denken geben, wenn Kinder und Jugendliche wegen Stress an Kopfschmerzen, Bauchschmerzen und Schlafproblemen leiden. Das ist aber nicht auf eine steigende Leistungsanforderung der Schulen selbst zurückzuführen. Die Lehrpläne sind nicht ausgeweitet worden, in manchen Ländern wie NRW werden sogar Hausaufgaben erlassen.

Der Stress entsteht oft durch eine zu hohe Erwartungshaltung der Eltern. Sie geben sich nicht mehr mit einem Abschluss zufrieden, sondern verlangen Top-Abiturnoten, damit bestimmte Studienfächer offenstehen. Viele Kinder und Jugendliche machen sich aber auch selbst zu großen Druck. Und es gibt viel weniger Muße in der Freizeit als früher: Statt einfach abzuspannen, hängen die Schüler ständig am Handy und vor dem Rechner und meinen, auf jede WhatsApp-Nachricht antworten zu müssen. Das ist ein riesiges Problem.

Mädchen leiden stärker unter Stress. Warum?

Mädchen nehmen den Erwartungsdruck ernster. Jungen lassen es eher mal schleifen, nehmen sich die Anforderungen des Elternhauses nicht so zu Herzen, stellen auf Durchzug. Das ist wohl auch ein Grund, warum Mädchen im Schnitt bessere Noten haben.

Macht der Stress heute häufiger krank, wie es die DAK-Studie nahelegt?

Der Präventionsradar der DAK macht auf den Zusammenhang zwischen Stress und Gesundheitsproblemen aufmerksam. Das ist ein wichtiger Befund. Aber ob Kinder früher nicht so stark unter dem Stress gelitten haben, seltener Bauchschmerzen oder Schlafstörungen hatten, wissen wir nicht. Da wurde einfach nicht so genau hingeschaut.

Wie können die Schulen auf das Stress-Problem reagieren?

Lehrer, Pädagogen und Schulpsychologen können und müssen helfen, auch wenn der Stress „hausgemacht“ ist. In Bayern haben wir zumindest an weiterführenden Schulen inzwischen flächendeckend Psychologen. Viele andere Bundesländer hinken hier noch erheblich hinterher!

Es muss genau hingeschaut werden, welche Kinder und Jugendlichen Prüfungsangst haben, wo daraus sogar Versagensängste werden. Wer hat Blackouts, wer kann seine Leistungen nicht abrufen? Mit solchen Schülerinnen und Schülern muss das Gespräch gesucht werden. Oft reicht dies nicht, dann sollten auch die Elternhäuser angesprochen werden.

Und ich rate Lehrern, die Kinder mit solchen Problemen haben, sich vor Prüfungen die Zeit für eine kurze Entspannungsphase zu nehmen. Eine Meditation, ein lockeres Gespräch, bevor die Klassenarbeit beginnt, das kann viel helfen!

Die DAK-Experten fordern ein Schulfach „Gesundheit“. Halten Sie dies für sinnvoll?

Ein Schulfach „Gesundheit“ würde weit über das Ziel hinausschießen. Stressbewältigung, gute Ernährung und Gesundheit – das sind Querschnittsaufgaben, die in vielen Fächern angesprochen werden müssen. Ich appelliere an alle Lehrkräfte, ihre Schülerinnen und Schüler anzuhalten, auf ihre Gesundheit und ihre Ernährung zu achten.

Kommentar von Tobias Schmidt: Bitte mehr Gelassenheit! Stress von Schülern – das Problem ist zu einem Modethema geworden. Kaum eine Schulstudie, die nicht danach fragen würde. Dennoch sind die Befunde des DAK-„Präventionsradars“ wichtig und alarmierend, beleuchten sie doch, dass Kinder und Jugendliche, die zu viel Druck empfinden, auch deutlich häufiger körperlich leiden. Wenn das zum Dauerzustand wird, kann daraus eine ernsthafte Gefahr werden. Wer dafür in erster Linie die Schulen und Lehrer verantwortlich macht, knöpft sich hingegen die Falschen vor: Von steigenden, ja übertriebenen Anforderungen an Schüler kann kaum die Rede sein, im Gegenteil: Die Noten werden im Schnitt besser, die Abiturientenquote steigt seit Jahren. Wichtigster Stressfaktor sind nicht mehr überstrenge Lehrer, sondern überehrgeizige Eltern, die zwar für ihre Kinder das Beste wollen, dabei aber mitunter zu viel erwarten. Oder die selbst unter Dauerstress stehen, und diesen auf ihre Kinder übertragen. Mehr Gelassenheit mit dem Nachwuchs und gemeinsame Zeit ohne Handy und Laptop – das sind immer noch die besten Anti-Stress-Rezepte.