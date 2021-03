Treibhausgas-Ausstoß : Zug schlägt Auto und Flugzeug beim klimafreundlichen Reisen

Wie reist man am klimafreundlichsten? Ganz vorn in der Rangliste steht klar das Gehen oder Radfahren. Bei den motorisierten Verkehrsmitteln schlägt der Zug das Auto und das Flugzeug.

Kopenhagen | Die Fahrt mit der Bahn bleibt in Europa weiter die umwelt- und klimafreundlichste Art zu reisen. Gemessen an den entstehenden Treibhausgasen ist der Zug dem Flugzeug oder Auto bei den motorisierten Verkehrsmitteln vorzuziehen, teilte die EU-Umweltagentur EEA mit. Dazu hat die in Kopenhagen ansässige Behörde für einen neuen Bericht die Auswirkungen ...

