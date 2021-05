Raubüberfall : Zwei Brüder sollen Berliner Geldboten überfallen haben

Das ging schnell: Wenige Stunden nach einem Überfall ohne Beute in Berlin-Neukölln ist die Flucht eines Verdächtigen zu Ende. Das mutmaßliche Täterduo hat eine besondere Beziehung zueinander.

Berlin | Der Raubüberfall auf eine Bank in Berlin geht vermutlich auf das Konto zweier Brüder. Nur Stunden nach seiner Flucht wurde auch der zweite Tatverdächtige festgenommen, wie die Polizei heute mitteilte. Der 20-Jährige wurde demnach von Spezialeinsatzkräften am Mittwochabend in Kreuzberg gestellt. Er sollte einem Richter zum Erlass eines Haftbefehls v...

