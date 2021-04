Unglück in Brandenburg : Zwei Bundeswehrsoldaten bei Unfall auf A2 getötet

Die beiden Männer waren in einem Unimog in einem Konvoi von insgesamt 27 Bundeswehrfahrzeugen unterwegs. Die Kameraden der getöteten Soldaten wurden an der Unfallstelle von Notfallseelsorgern betreut.

Kloster Lehnin | Beim Zusammenstoß eines Lastwagens mit einem Militärkonvoi sind auf der Autobahn 2 Berlin - Magdeburg zwei Bundeswehrsoldaten ums Leben gekommen. Die beiden Männer im Alter von 20 und 33 Jahren seien am Montag in einem Unimog mit einem gekennzeichneten Konvoi von insgesamt 27 Bundeswehrfahrzeugen zwischen dem Autobahndreieck Werder und der Anschlus...

