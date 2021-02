Tatverdächtiger festgenommen : Zwei Tote bei Attacke in psychiatrischer Klinik in Lüneburg

Ein junger Mann begibt sich freiwillig zur stationären Behandlung in eine psychiatrische Einrichtung. Die Klinik sieht keine Hinweise auf eine Fremdgefährdung, doch dann eskaliert die Situation.

Lüneburg | In einer psychiatrischen Klinik in Lüneburg sind bei einer Attacke zwei Patienten gestorben und zwei Krankenpflegerinnen sowie ein Polizist verletzt worden. Dringend tatverdächtig ist ein 21-Jähriger, der überwältigt wurde und in Gewahrsam kam, wie d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.