Aktionen am Tagebau Garzweiler? : 20.000 Teilnehmer zu "Fridays for Future"-Demo in Aachen erwartet

In Aachen findet heute eine europaweite Demonstration der Bewegung "Fridays for Future" für mehr Klimaschutz statt.

von dpa

21. Juni 2019, 09:51 Uhr

Aachen | In Aachen sind am Freitagmorgen bereits mehrere Hundert Schüler zu einer zentralen internationalen "Fridays For Future"-Demonstration eingetroffen. Sie hielten Transparente hoch mit Aufschriften wie "Warum lernen, wenn wir keine Zukunft haben!" und „Wenn die Erde eine Bank wäre, hättet ihr sie schon lange gerettet." Zu der Demo werden am Freitag bis zu 20.000 Teilnehmer aus 16 Ländern erwartet. Nach einem Sternmarsch soll es eine Kundgebung vor dem Aachener Fußballstadion Tivoli geben.

Die Polizei war mit großem Aufgebot vor Ort. So wurde ein Sonderzug aus Basel, der fast ausschließlich mit Schülern gefüllt war, von zahlreichen Polizisten schon auf dem Bahnsteig empfangen.

Polizei im Braunkohlerevier

Die Polizei zeigte derweil vor den Klima-Protesten im rheinischen Braunkohlerevier bereits früh am Freitag an den Tagebau-Punkten deutliche Präsenz. "Wir rechnen jetzt jederzeit mit einzelnen Aktionen", sagte Sprecher Andreas Müller am Tagebau in Jüchen. Im Brennpunkt steht bei den Aktionstagen der Umweltprotestbewegungen vor allem der Tagebau Garzweiler.

Die Bewegung "Fridays vor Future" erwartet am Freitag in Aachen bis zu 20 000 Teilnehmer zu einer Demonstration. Die deutsche Sprecherin der Bewegung, Luisa Neubauer, kündigte im „SWR" zudem an, dass man auch eine "Demonstration direkt an der Tagebaukante" angemeldet habe. Die Protestbewegung "Ende Gelände" hat Aktionen am oder im Tagebau Garzweiler angekündigt. Polizei und RWE hatten vor lebensgefährlichen Risiken auf dem Betriebsgelände des Energieversorgers gewarnt.

