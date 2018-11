Ablösung des Systems? : Streit um Hartz IV spaltet die Koalition

Nahles ist für ein neues „Bürgergeld“. Altmaier nennt die Vorschläge „hochgefährlich“.

von epd/dpa/KNA

18. November 2018, 20:00 Uhr

In der Debatte um die Zukunft von Hartz IV hat SPD-Chefin Andrea Nahles ihre Forderung nach einer Ablösung des umstrittenen Systems konkretisiert. „Die neue Grundsicherung muss ein Bürgergeld sein“, schrieb sie in einem Beitrag für die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“. Die Leistungen müssten klar und auskömmlich sein, Sanktionen müssten weitgehend entfallen.

Die Grünen haben ihrerseits eine neue „Garantiesicherung“ anstelle von Hartz IV vorgeschlagen. Mit der neuen Sicherung sollen Menschen nicht mehr gezwungen werden, Termine im Jobcenter zu machen oder Arbeit zu suchen. Beratung und Weiterbildung sollten freiwillig sein. Weiter nötig sein sollten aber ein Antrag und der Nachweis der Bedürftigkeit. „Der Staat sollte Menschen nicht auf Teufel komm raus zur Arbeit zwingen wollen“, sagte Grünen-Chef Robert Habeck. Das bisherige System sei „auf Demütigung ausgerichtet“, der Bezug von Hartz IV gelte als Stigma.

„Wir dürfen und werden Hartz IV nicht abschaffen“

Das betonte dagegen Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU). „Solche Vorschläge sind hochgefährlich und schaden der Zukunft unseres Landes.“ Hartz IV habe geholfen, die Arbeitslosigkeit zu reduzieren, sagte Altmaier der Zeitung „Die Welt“.

Ohne Überprüfungen und „notfalls Sanktionen“ gehe es nicht, betonte auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU). Es sei richtig, Menschen in Not zu helfen, so Spahn in der „Rheinischen Post“. Jeder solle aber auch mit anpacken, soweit er könne: „Denn die Malocher mit kleinen und mittleren Einkommen zahlen mit ihren Steuern für die anderen.“

Unbürokratischeres Modell erwünscht

Bundesarbeitminister Hubertus Heil (SPD) sagte dem „Spiegel“, eine neue Grundsicherung müsse unbürokratischer sein und großzügiger bei Vermögensanrechnungen. Die Qualität der Grundsicherung sei allerdings nicht nur an der Höhe der finanziellen Unterstützung zu bemessen, sondern an der Fähigkeit, „Menschen aus der Not zu holen und in Arbeit zu bringen“, unterstrich der SPD-Politiker. Einem bedingungslosen Grundeinkommen erteilte er eine Absage.

FDP-Chef Christian Lindner kritisierte die Vorschläge von Nahles scharf. Sie führe den Begriff „Bürgergeld“ ad absurdum, sagte er den Zeitungen der Funke Mediengruppe. „Wer Sozialleistungen ohne Gegenleistungen verspricht, schwächt den sozialen Zusammenhalt und stärkt ihn nicht.“

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) lehnte die Pläne von SPD und Grünen ebenfalls ab. Arbeitslose nicht mehr zur Aufnahme von Arbeit zu bewegen sei „keine gute Idee“, sagte der DGB-Chef Reiner Hoffmann. Die Grünen wollten eine staatliche Leistung ohne Bedingungen zahlen und ohne Perspektiven für den Arbeitsmarkt. „Das wollen die meisten gar nicht.“ Arbeit sei mehr als Broterwerb und wichtig für den sozialen Zusammenhalt.

Kommentar von Uwe Westdörp: Korrekturen sind angebracht Hartz IV muss weg, verlangen SPD und Grüne. Ja, wirklich? Oder würde es nicht reichen, die umstrittene Arbeitsmarktreform zu reformieren?

Korrekturen am System sind zweifellos angebracht, etwa beim viel zu niedrigen Schonvermögen, das Hartz-IV-Bezieher behalten dürfen, oder bei den Zuverdienstmöglichkeiten oder bei den teils überzogenen Sanktionen, mit denen Regelverstöße geahndet werden. Auch kann es nicht sein, dass viele Arbeitslose, auch wenn sie viele Jahre Beiträge gezahlt haben, bereits nach zwölf Monaten mit Arbeitslosengeld I aufs Existenzminimum Hartz IV herabgestuft werden. Es wäre aber ein Fehler, das Grundprinzip des Forderns und Förderns zu durchbrechen und den Zwang zur Arbeitsaufnahme abzuschaffen. Denn Hartz IV ist eine Leistung für diejenigen, die arbeiten können und dies auch tun sollten. Sie nicht etwa auszumustern, sondern zu aktivieren muss oberstes Ziel bleiben. Ohne Druck geht das oft nicht. Auch ist es keine Zumutung, wenn der Sozialstaat, der viele Milliarden Euro aufwendet, ein bestimmtes Maß an Mitwirkung verlangt. Auf einem anderen Blatt steht, ob bereits genug getan wird, Langzeitarbeitslose zu fördern. Angesichts vieler chronisch unterfinanzierter Jobcenter sind da erhebliche Zweifel angebracht. Auch hier besteht Korrekturbedarf.